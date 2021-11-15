Белорусский дальнобойщик найден мертвым на трассе в Казахстане

В Акмолинской области в кювете найдена фура, на водительском сидении обнаружено тело 56-летнего гражданина Беларуси, сообщает департамент полиции региона.

Сообщении об обнаружении тела мужчины на трассе Жаксы - Есиль - Бузулук поступило в полицию 13-го ноября. "Визуальным осмотром тела с участием судебно-медицинского эксперта каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено. Причиной смерти, предположительно, послужила сердечно-сосудистая недостаточность", - рассказали в ведомстве.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Фура марки SCANIA съехала с дороги в кювет, на автомобиле нет внешних повреждений.