Мурашко: призвал к максимальной вакцинации за несколько недель

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного от коронавируса населения в России необходимо завершить в течение нескольких недель.

"Считаю, что ее можно и нужно завершить. Буквально в течение нескольких недель", - сказал глава ведомства.

Он уточнил, что речь идет о добровольных мерах. "Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один - не создавай угрозу другим", - сказал он, выразив уверенность, что в нынешней ситуации людей надо побудить к принятию верного решения.