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В Грузии полностью вакцинировались 48 подростков

В Грузии полностью вакцинировались 48 подростков

Две дозы препаратов от коронавируса в Грузии было введено 48 подросткам в возрасте от 12-15 лет. Об этом сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Он также отметил, что всего минимум одной дозой вакцинировано 518 подростков, что говорит о слабом темпе вакцинации, передает Sputnik Грузия.

Напомним, что в минувший вторник Совет иммунизации при Минздраве Грузии принял решение разрешить прививаться от коронавируса вакциной Pfizer подросткам от 12-15 лет при согласии родителей или опекунов.

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