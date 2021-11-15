В России ослаблены ограничения массовых мероприятий

Начиная с сегодняшнего дня, вступило в силу постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое ослабляет ограничения, связанные с распространением коронавируса ограничения. Документ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится о том, что число участников мероприятия увеличивается до 70% от проектной вместимости помещения, при условии, что все они предоставили QR-коды о вакцинации от SARS-CoV-2 или перенесенной коронавирусной инфекции.