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В России ослаблены ограничения массовых мероприятий

В России ослаблены ограничения массовых мероприятий

Начиная с сегодняшнего дня, вступило в силу постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое ослабляет ограничения, связанные с распространением коронавируса ограничения. Документ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится о том, что число участников мероприятия увеличивается до 70% от проектной вместимости помещения, при условии, что все они предоставили QR-коды о вакцинации от SARS-CoV-2 или перенесенной коронавирусной инфекции.

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