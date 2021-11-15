Гинцбург рассказал о последствиях многократной ревакцинации от COVID-19

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что негативных последствий от многократной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции выявлено не было, защитный уровень иммунитета сохраняется.

"Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо", - приводит его слова ТАСС.

Говоря о том, были ли зафиксированы негативные последствия для организма, он сказал, что абсолютно никаких негативных последствий зафиксировано не было.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня в 90-95%.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что полная отмена QR-кодов произойдет только после окончания пандемии, а не достижения коллективного иммунитета, который нужно поддерживать.