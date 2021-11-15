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Электричество для россиян может стать еще дороже

Электричество для россиян может стать еще дороже

Вследствие преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике сотни компаний могут обанкротиться, а цены на электричество вырастут, предупредили в ассоциации "Территориальные сетевые организации".

Ассоциация обратилась с просьбой об отсрочке до разработки единых принципов начисления выплат для территориальных сетевых организаций к вице-премьеру Александру Новаку, пишет "Известия".

Собеседники издания в организации отметили, что одном и том же регионе различным ТСО власти назначают разные выплаты на содержание оборудования, поэтому справедливый расчет эталонов невозможен.

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