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Работодатели откажутся от удаленки 27%

Работодатели откажутся от удаленки 27%

Более четверти российских работодателей, после улучшения эпидемиологической ситуации намерены полностью отказаться от удаленного формата работы. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом "Работа.ру", основанном на результатах опроса 1000 представителей компаний из всех регионов России.

"Из тех, кто планирует вернуть на работу в офисе всех сотрудников, 27% опрошенных представителей бизнеса намерены полностью отказаться от дистанционного формата занятости работников", - сообщают авторы исследования.

Уточняется, что офисную работу для своих сотрудников планируют вернуть 48% опрошенных работодателей, а около 14% представителей компаний частично вернут сотрудников в офисы.

В то же время каждый пятый респондент сообщил о том, что после улучшения ситуации с коронавирусом режим работы не изменится или будет введен гибридный формат.

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