Гидрометцентр пообещал москвичам солнце

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до нуля градусов.

Днем столбики столичных термометров остановится около нуля, местами возможна гололедица, в ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов.

Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с, давление – около 762 мм ртутного столба. По области от минус пяти градусов до нуля, ночью – до минус восьми градусов.