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Израиль открылся для туристов, привитых "Спутником V"

Израиль открылся для туристов, привитых &quot;Спутником V&quot;

Туристы, которые прошли полный курс вакцинации вакциной "Спутник V", при соблюдении некоторых условий смогут с 15 ноября прилететь в Израиль.

Ранее глава Минтуризма Израиля Константин Развозов заявлял о том, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, напоминает РИА Новости.

На минувшей неделе источник в правительственных кругах уточнил информагентству, что решение о въезде в Израиль с 15 ноября туристов, привитых "Спутником V"  по-прежнему действует.

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