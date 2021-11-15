Израиль открылся для туристов, привитых "Спутником V"

Туристы, которые прошли полный курс вакцинации вакциной "Спутник V", при соблюдении некоторых условий смогут с 15 ноября прилететь в Израиль.

Ранее глава Минтуризма Израиля Константин Развозов заявлял о том, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, напоминает РИА Новости.

На минувшей неделе источник в правительственных кругах уточнил информагентству, что решение о въезде в Израиль с 15 ноября туристов, привитых "Спутником V" по-прежнему действует.