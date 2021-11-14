Что нужно сделать для интеграции Южного Кавказа

Межгосударственная интеграция как правило осуществляется на поздних этапах формирования единого политического пространства, когда суверенная политика государств уступает общим целям стран-членов союза. Предсказать, по какому сценарию может осуществляться объединение Южного Кавказа, сложно. Точно также нельзя сказать, чей опыт будет выбран в качестве перспективного направления интеграции. Однако уже сейчас можно предположить, какие именно мероприятия необходимы для формирования основы будущего союза.

Во-первых, предстоит создание и оформление наднациональной структуры - органа, который будет курировать энергетический и промышленный сектор экономики Южного Кавказа. Создание такого органа позволит повысить эффективность производства в горнорудной, металлургической, нефтегазовой, угольной и других отраслях, стимулируя улучшение условий труда. Преодолевая отраслевые монополии, наднациональная структура будет наделена правом осуществления ревизии, регулирования, планирования и проектирования в промышленном и энергетическом секторе экономики для эффективного освоения имеющихся в регионе ресурсов, рационализации их размещения. Надгосударственные органы специальной компетенции сформируют направления внутрирегиональной политики, параллельно сблизив субъекты Южного Кавказа в юридической сфере.

Во-вторых, приоритетным направлением политики, которая в полной мере будет отвечать интересам интеграции, станет восстановление утраченной инфраструктуры и преодоление экономического и энергетического дисбаланса отдельных районов региона. Курировать восстановление может не специально созданная межправительственная комиссия, а полноценный наднациональный орган, в чью компетенцию войдет восстановление инфраструктуры деоккупированных районов Азербайджана, в том числе бывшей Нагорно-Карабахской автономии, Абхазии и Нахчывана. Кроме того, речь идет и о приграничных районах на всём протяжении армяно-азербайджанской, грузино-абхазской границы, не затронутых боевыми действиями, но также пострадавших от последствий неурегулированных конфликтов. В ряде областей значительная часть земельного фонда превратилась в аналог прифронтовой зоны, поэтому она также нуждается в восстановлении. Во многом деятельность главного органа по восстановлению утраченной инфраструктуры может осуществляться в тесном взаимодействии с "верховным органом" по делам промышленности и энергетики, который оценит возможности по скорейшему восстановлению ранее действующих транспортных направлений, либо целесообразность освоения принципиально новых маршрутов.

Лишь после того как ресурсы региона будут ориентированы на нужды Южного Кавказа, а его инфраструктура будет восстановлена и открыта для всех членов регионального объединения, станет возможным создание зоны свободной торговли с отменой таможенных пошлин, квот и других ограничений в торговле между государствами-участниками. Особенно благоприятно такая мера повлияет на сельское хозяйство, поскольку значительно снизит затраты на перевозку и реализацию продукции агарного производства. На этом данном этапе интеграции должна быть сохранена автономия стран-участниц объединения в таможенной и торговой политике по отношению к третьим странам. Такая мера необходима в целях сохранения существующих экономических связей и международных договоренностей. Кроме того, она призвана обуздать пыл отдельных националистических, реваншистских и реакционистских структур, которые ошибочно надеются обогатиться за счет чужих достижений.

Очередной ступенью на пути интеграции Южного Кавказа может стать создание единого внутреннего рынка, обеспечивающего свободное движение услуг, капиталов и рабочей силы. На этом этапе в значительной степени возрастет число новых рабочих мест. Новые компании привлекут поток инвестиций, который повысит рост международной конкурентоспособности регионального бизнеса. Необходимость преодолевать сотни километров до региональных и республиканских центров постепенно отпадет, поскольку локальный предприниматель получит возможность производить и продавать свою продукцию, либо оказывать услуги согласно нормам свободной конкуренции, организовывая бизнес в любой из республик, используя источники финансирования любого государства-члена интеграционного союза. Всё это должно сказаться на людях, повысив комфортность проживания во всех субъектах Южного Кавказа.