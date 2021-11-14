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Что нужно сделать для интеграции Южного Кавказа

Что нужно сделать для интеграции Южного Кавказа

Межгосударственная интеграция как правило осуществляется на поздних этапах формирования единого политического пространства, когда суверенная политика государств уступает общим целям стран-членов союза. Предсказать, по какому сценарию может осуществляться объединение Южного Кавказа, сложно. Точно также нельзя сказать, чей опыт будет выбран в качестве перспективного направления интеграции. Однако уже сейчас можно предположить, какие именно мероприятия необходимы для формирования основы будущего союза.

Во-первых, предстоит создание и оформление наднациональной структуры - органа, который будет курировать энергетический и промышленный сектор экономики Южного Кавказа. Создание такого органа позволит повысить эффективность производства в горнорудной, металлургической, нефтегазовой, угольной и других отраслях, стимулируя улучшение условий труда. Преодолевая отраслевые монополии, наднациональная структура будет наделена правом осуществления ревизии, регулирования, планирования и проектирования в промышленном и энергетическом секторе экономики для эффективного освоения имеющихся в регионе ресурсов, рационализации их размещения. Надгосударственные органы специальной компетенции сформируют направления внутрирегиональной политики, параллельно сблизив субъекты Южного Кавказа в юридической сфере.

Во-вторых, приоритетным направлением политики, которая в полной мере будет отвечать интересам интеграции, станет восстановление утраченной инфраструктуры и преодоление экономического и энергетического дисбаланса отдельных районов региона. Курировать восстановление может не специально созданная межправительственная комиссия, а полноценный наднациональный орган, в чью компетенцию войдет восстановление инфраструктуры деоккупированных районов Азербайджана, в том числе бывшей Нагорно-Карабахской автономии, Абхазии и Нахчывана. Кроме того, речь идет и о приграничных районах на всём протяжении армяно-азербайджанской, грузино-абхазской границы, не затронутых боевыми действиями, но также пострадавших от последствий неурегулированных конфликтов. В ряде областей значительная часть земельного фонда превратилась в аналог прифронтовой зоны, поэтому она также нуждается в восстановлении. Во многом деятельность главного органа по восстановлению утраченной инфраструктуры может осуществляться в тесном взаимодействии с "верховным органом" по делам промышленности и энергетики, который оценит возможности по скорейшему восстановлению ранее действующих транспортных направлений, либо целесообразность освоения принципиально новых маршрутов.

Лишь после того как ресурсы региона будут ориентированы на нужды Южного Кавказа, а его инфраструктура будет восстановлена и открыта для всех членов регионального объединения, станет возможным создание зоны свободной торговли с отменой таможенных пошлин, квот и других ограничений в торговле между государствами-участниками. Особенно благоприятно такая мера повлияет на сельское хозяйство, поскольку значительно снизит затраты на перевозку и реализацию продукции агарного производства. На этом данном этапе интеграции должна быть сохранена автономия стран-участниц объединения в таможенной и торговой политике по отношению к третьим странам. Такая мера необходима в целях сохранения существующих экономических связей и международных договоренностей. Кроме того, она призвана обуздать пыл отдельных националистических, реваншистских и реакционистских структур, которые ошибочно надеются обогатиться за счет чужих достижений.

Очередной ступенью на пути интеграции Южного Кавказа может стать создание единого внутреннего рынка, обеспечивающего свободное движение услуг, капиталов и рабочей силы. На этом этапе в значительной степени возрастет число новых рабочих мест. Новые компании привлекут поток инвестиций, который повысит рост международной конкурентоспособности регионального бизнеса. Необходимость преодолевать сотни километров до региональных и республиканских центров постепенно отпадет, поскольку локальный предприниматель получит возможность производить и продавать свою продукцию, либо оказывать услуги согласно нормам свободной конкуренции, организовывая бизнес в любой из республик, используя источники финансирования любого государства-члена интеграционного союза. Всё это должно сказаться на людях, повысив комфортность проживания во всех субъектах Южного Кавказа.

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