Обзор СМИ Кавказа 8 - 14 ноября

Агентство "Абхазия-Информ" сообщает, что медики Южного военного округа (ЮВО) в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме с 18 августа, приняли на лечение и консультацию уже порядка 1,5 тыс. жителей Абхазии, заболевших COVID-19. В ноябре в стационаре находилось 111 человек. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории, что позволяет ускорить тестирование - анализ делается в течение 40 минут. Также налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией в Сухуме, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей коронавируса. В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов, более одной тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки. Из госпиталя выписали уже 419 человек - пациенты прошли необходимый курс лечения, получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19, рассчитан на 100 койко-мест, дополнительно оборудовано 24 койко-места. Есть возможность развернуть еще 26 мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно. В распоряжении медиков современное медицинское оборудование – переносные и стационарные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория. Полностью сформирована медикаментозная база, налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов. Такой же госпиталь работал в Абхазии и в 2020 году.

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Чеченская газета "Вести республики" информирует, что за три года реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в республике в нормативное состояние приведено 65,4 км дорог регионального значения. Так, в 2019 году дорожные работы проведены на 5 объектах общей протяженностью 23 км. В 2020 году отремонтировано 22,4 км региональных дорог. В 2021 году в рамках нацпроекта в порядок привели 7 участков дорог общей протяженностью 20 км. По словам заместителя министра автомобильных дорог – руководителя регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Мовсара Исабаева, благодаря этим работам республике удалось достичь запланированных показателей: доведение доли автомобильных дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, до 54,57%. "Проводимые в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" работы способствуют развитию экономики региона и повышению качества жизни, — говорит Исабаев. — За три года реализации нацпроекта в республике, а это и региональная сеть и улично-дорожная сеть городов Грозненской городской агломерации, в нормативное состояние приведено 260 км дорог".

Кардинально улучшит условия движения транспортного потока ввод в эксплуатацию новой дороги в объезд Грозного. Это позволит значительно оздоровит экологическую обстановку в жилой зоне. План строительства уже проработан. Вопрос строительства объездной дороги был обсужден в конце октября на встрече главы ЧР Рамзана Кадырова с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Решение это назрело на фоне бурного развития городской инфраструктуры Грозного. Как рассказали в Минавтодоре ЧР, дорожная сеть в черте города проходит по густонаселенным и практически примыкающим к дороге улицам. Недостаточная пропускная способность в пределах города с исторически сложившейся застройкой создает значительные трудности в дорожном движении, а также увеличивает транспортно-эксплуатационные и экономические затраты и потери, связанные с задержками в пути пассажиров и грузов, негативно влияет на безопасность дорожного движения и создает риски совершения дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Также строительство автомобильной дороги позволит соединить между собой существующие автомобильные дороги общего пользования федерального значения Р-217 "Кавказ" и Р-215 "Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала, подъезд к Грозному", являющиеся важными транспортными артериями не только для экономики республики, но и для экономики Юга России. Кроме того, учитывая, что дорога к аэропорту Грозного "Северный" им. Героя России А.-Х.Кадырова имеет высокую интенсивность движения, а также тот факт, что в столице ЧР планируется строительство международного аэропорта, строительство дороги обеспечит беспрепятственный доступ к данному аэропорту. Также, в связи с тем, что Грозный является еще и центром туристического тяготения, это создаст дополнительные удобства как для жителей республики, так и для ее гостей. Одновременно строительство дороги позволит создать сотни новых рабочих мест за счет развития малого и среднего бизнеса. "Путь решения нам видится в обеспечении финансирования на строительство объездной дороги Грозного из федерального бюджета, так как объект будет передан в федеральную собственность", – подытожили в министерстве.

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Дагестан стал лидером в стране по производству баранины. В 2020 году в республике было произведено 31,4 тыс. тонн, что составляет 14,6 % от общего объема производства в России и 49,8 % в СКФО. Вслед за Дагестаном идут Калмыкия (25,2 тыс. тонн) и Ставропольский край (15,1 тыс. тонн). По итогам прошедшего в 2020 году Национального конкурса "Вкусы России" бренд "Дагестанская баранина" оказался в тройке лидеров народного голосования. В республике растет число желающих заниматься ее производством, пишет газета "Дагестанская правда".

Местные животноводы все чаще начинают переходить на интенсивный метод производства баранины посредством откорма овец на специальных площадках. Так, племенное хозяйство СПК "Джурмут-1" в Тляратинском районе сегодня выступает одним из лидеров по привнесению современных технологий в животноводство, тесно сотрудничает с Всероссийским НИИ племенного дела, специалисты которого систематически посещают данное хозяйство, сопровождают племенную работу, помогают вести работу по искусственному осеменению овец. На откормочной площадке хозяйства размещено около 1000 голов молодняка овец. Среди них находятся как поголовье традиционной дагестанской горной породы, так и их помеси с породой "российский мясной меринос" и с другими отечественными породами овец, отмечает издание.

В Дагестане производится около 14,5 тыс. тонн шерсти в физическом весе, из которой около 9,2 тыс. тонн тонкорунная и полутонкорунная. Государством определены меры финансовой поддержки за произведенную и реализованную на шерстеперерабатывающие предприятия тонкорунную и полутонкорунную шерсть. В условиях, когда в Дагестане производится четверть российской шерсти, актуально функционирование перерабатывающих мощностей. Эту мысль подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов во время посещения производственных площадок ООО "Махачкалинская шерстеперерабатывающая фабрика". Здесь на днях запущена линия по производству топса - тщательно вычесанной специальными машинами шерсти, в ней все волокна вытянуты в одном направлении и уложены в ленту. Как правило, топс готовят из тонкого или полутонкого шерстяного волокна. Мощности линии рассчитаны на производство около 1000 тонн в год. На сегодняшний день топс очень востребован, его покупают не только отечественные предприятия легкой промышленности, но также в Белоруссии, Китае и в других странах.

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Тенденцией последних лет в Кабардино-Балкарии стало стремление сельхозпроизводителей ослабить химическую нагрузку на сельское хозяйство, сделав акцент на развитии органического земледелия, основанного на применении полезных насекомых - энтомофагов, пишет в своей статье в газета "Кабардино-Балкарская правда" замруководителя филиала Российского сельскохозяйственного центра по КБР Зарема Бегидова.

В республике этот биометод берет начало еще с 1970-х. В 1972 году было сдано в эксплуатацию здание Кабардино-Балкарской станции защиты растений, где разместилась и биофабрика по разведению трихограммы. Было задействовано четыре линии по производству яиц зерновой моли, на которых выращивали яйцееда. Применяли его в основном на кукурузе против стеблевого мотылька и хлопковой совки, а на капусте – против капустной совки, благодаря чему на многих участках удавалось отказываться от запланированной химической обработки. Площади применения энтомофага в целом по КБР достигали 35-37 тыс. га. Однако на определенном этапе в связи с переходом к тотальной политике химизации сельскохозяйственного производства, в том числе с преобладанием химических средств в технологии защиты растений, биологические методы постепенно были практически сведены на нет.

В 2012 году в филиале Россельхозцентра по КБР возобновилось производство энтомофага. Восстановление производственного цикла и материально-технической базы по массовому разведению и применению трихограммы потребовало много времени, усилий и финансовых средств, в первую очередь, на воссоздание и модернизацию технологического оборудования. В этом году в филиале наладили производство высокоэффективного паразита гусениц чешуекрылых вредителей – габробракона.

В республике в последние годы заметно увеличились посевы сахарной кукурузы, овощных культур. Наблюдается массовое размножение и распространение хлопковой совки, стеблевого мотылька на кукурузе, подсолнечнике, томате и сое. Химическая защита кукурузы и подсолнечника от вредителей сопряжена с рядом технических трудностей: для внесения препаратов необходима авиация или специальные опрыскиватели с высоким клиренсом, в то же время применение энтомофагов зачастую значительно эффективнее, так как они обладают способностью сами активно искать и уничтожать свою жертву. К тому же период их уборки для консервирования и потребления в свежем виде в основном совпадает с массовым развитием и распространением хлопковой совки и кукурузного мотылька, что ограничивает применение химии, подчеркивает автор. В результате вырос спрос на биологические методы защиты растений. В 2021 году в регионе энтомофаги были применены на площади более 10 тыс. га, что в 3,5 раза больше, чем 2020 году. При этом биологическая эффективность составила от 65% до 70%.

Для КБР, являющейся курортной зоной, биологическая защита растений, вопросы сохранения окружающей среды, биоразнообразия и здоровья населения являются особенно актуальны. Для решения этих задач биофабрика филиала Россельхозцентра по КБР обладает необходимым технологическим и интеллектуальным потенциалом для удовлетворения растущих потребностей сельхозтоваропроизводителей региона в биологических средствах защиты растений для получения экологически безопасной продукции, говорится в публикации.

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Газета "Южная Осетия" публикует интервью министра здравоохранения и социального развития республики Сослана Наниева о том, как справляется с новой волной пандемии система здравоохранения республики. Очередная волна заражений коронавирусной инфекцией в РЮО достигла максимальных значений в октябре по общему количеству заражений, по числу госпитализаций, тяжелым случаям, летальным исходам.

Рост и готовность к нему прогнозировалось на основании ситуации осени 2020 года, когда также наблюдался пик заболеваемости, одновременно лечилось в "красной зоне" до 200 пациентов. Исходя из этого количества определялось и количество койко-мест, и количество препаратов, включая кислород. Прогнозы по численности подтвердились – в наибольший пик в стационаре одновременно лечились 200 человек. Что касается препаратов – протоколы менялись, добавлялись дорогие жизненно важные биопрепараты. Жизненно важные дорогостоящие биопрепараты поставлялись бесперебойно, как и чистый медицинский кислород. Дефицит возник по другим позициям препаратов, входящим в протоколы лечения, так как, ввиду резко возросшего спроса, образовался их дефицит на территории России, что значительно усложнило поиск и закупку поставщиками в необходимых объемах в республику. Дефицит лекарств наблюдался в течение одиннадцати дней.

Случаев, когда приходилось отказывать больным в госпитализации из-за отсутствия свободных мест или нагрузки на медперсонал, в РЮО не было. Но общая картина заболевания тяжелее, чем в прошлом году. Кислородзависимых пациентов стало больше. Предпринимаются меры по усилению службы реанимации. Врач-реаниматолог из Германии наладил работу трех аппаратов ИВЛ, провел тренинг с реаниматологами. Из Донецка приезжает детский реаниматолог, которого не было в республике. И до конца года в Южную Осетию также из Донецка переезжает профессор Андрей Колесников с женой, тоже реаниматологом. Решение отправлять больных коронавирусом за пределы Южной Осетии, если есть все возможности для их лечения на месте, принимается, в основном, при настойчивом желании родственников. Согласно информации министра, на день интервью с начала эпидемии зарегистрировано 9179 случаев заражения, из них — 152 летальных исхода. В процентном соотношении — 1,65.

Была приведена и статистика заболевших среди вакцинированных жителей республики. Количество вакцинированных граждан Южной Осетии с мая по октябрь составило 1024 человека, свыше 800 получили второй компонент. Из них в "красную зону" было госпитализировано два человека, еще трое лечились дома под наблюдением врачей. С начала ноября наблюдается тенденция к снижению общего количества пациентов.