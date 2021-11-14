Сборная Армении проиграла Германии в отборочном цикле ЧМ-2022 на своем поле команде Германии со счетом 1:4 и заняла последнее, четвертое место в группе J.

Тренер армянской сборной Хоакин Капаррос в ходе игры произвел сразу семь замен в основном составе, что было нацелено на то, чтобы изменить игру команды, однако выиграть в матче с Германией команде так и не удалось.

Даже с учетом колоссальных потерь, которые понесли немцы в канун игры в Ереване, футболисты сборной Германии, как и подобает классной команде, разыграли красивую атаку по правому флангу – после паса Йонаса Хоффмана Кай Хаверц распечатал ворота Станислава Бучнева.

До перерыва армянские футболисты создали два момента, однако ситуацию это не спасло: в самом конце первого тайма Илкай Гюндоган удвоил преимущество немцев, точно реализовав пенальти, назначенный арбитром после задействования системы VAR, - передает Sputnik Армения.

Ошибка голкипера Армении во втором тайме привела к третьему голу, после этого все стало ясно. Да, Генрих Мхитарян сократил разрыв в счете, точно пробив с 11-метровой отметки, однако гол престижа, увы, не порадовал. Точку в игре поставил Йонас Хоффман, точно пробив в ворота Армении четвертый мяч

Отборочный цикл завершен, и следующий официальный матч армянская сборная проведет в розыгрыше Лиги наций. Жеребьевка розыгрыша Лиги наций состоится 16 декабря, а первый и второй туры планируется провести 2-8 июня.