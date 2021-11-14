Глава генштаба Великобритании Британии Ник Картер заявил, что британские Вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией после недавней напряженности в Восточной Европе, хотя он не верит, что Москва хочет "горячей войны" с Западом, сообщает The Guardian.

Картер, который в скором времени должен уйти в отставку, утверждает, что сейчас Россия представляет собой большую угрозу для Восточной Европы, чем это было восемь лет назад, когда он вступил в должность. Он надеется, что войны с Россией не будет, но блок НАТО должен быть к ней готов.

Недавно бывший офицер МИ-6 Кристофер Стил выразил мнение, что "Москва думает, что находится в состоянии войны с Великобританией и ее союзниками". Комментируя эту точку зрения Sky News, Картер сказал: "Россия, вероятно, рассматривает глобальный стратегический контекст как непрерывную борьбу, в которой будет применять все инструменты своего могущества для достижения елей. Но тем самым Россия не хочет развязывать "горячую" войну… Вопрос в том, как вы определяете войну. Я как солдат склонен определять войну как фактический акт сражения, и не думаю, что они Россия этого хочет. Думаю, они хотят попытаться достичь своей цели более тонкими способами".

Позже в интервью BBC One Картер сказал, что Россия была в "гибридном сценарии, где дезинформация связывается с дестабилизацией, а идея вытеснения мигрантов к границам Европейского союза - классический пример такого рода вещей".

Поясним, что в ходе очередного миграционного кризиса, приграничные государства ЕС обвиняют Белоруссию в "гибридной войне". В Москве считают недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Белоруссии и других стран, включая пятый санкционный пакет Евросоюза. В МИД РФ задаются вопросом, не являются ли многократные отказы Польши и других стран, к которым Минск обращался с предложением о проведении консультаций по миграционной проблематике, частью заведомо спланированного подхода.

На Смоленской площади убеждены, что нельзя перекладывать вину за очередной всплеск миграционного кризиса в Европе на Минск, поскольку кризис вызван силовыми интервенциями Запада в регион Ближнего Востока и Северной Африки, а также последствиями провальной операции в Афганистане, приведшей к новым виткам миграционного кризиса, который развивается не первый год.

На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров завил: "К нам не обращались ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было еще с вопросом относительно возможного посредничества или какого-то иного участия в этих дискуссиях. Они вообще ни к кому не обращаются. Просто наслаждаются собственной "крутостью", делая такие громоподобные заявления, обвиняя Белоруссию, а заодно и Россию (как «стоящую за этими событиями» страну). Считаю, что это проявление того, о чем мы только что говорили, – ощущения собственного «величия» и безнаказанности в любом вопросе"

Тем не менее Картер убежден, что ситуация на западных границах Белоруссии была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое продолжалось "долгие и долгие годы".

На вопрос, может ли эта ситуация вылиться в боевые действия, Картер ответил: "Не знаю. Думаю, мы должны быть начеку и убедиться, что сдерживание возобладает, и, что очень важно, мы должны убедиться, что в альянсе НАТО существует единство, и мы не допускаем возникновения каких-либо пробелов в нашей коллективной позиции".

Картер также признал, что ситуация в Афганистане "плохая", хотя в августе после захвата власти талибами (движение "Тадлибан" запрещено в РФ) утверждал, что группировка изменилась и ей следует "дать место" для формирования правительства.