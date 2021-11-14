В будущем году инвесторы профинансируют 21 проект на Ставрополье

В наступающем 2022 году на Ставрополье начнут реализацию свыше 20 проектов, в которые будут инвестированы значительные средства, - сообщили в краевом Минэкономразвития.

"Крайне важным для экономики региона является задача по привлечению инвестиций. В 2022 году планируется приступить к реализации 21 инвестиционного проекта. В процессе будет привлечено около 43 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создано более 2,5 тыс новых рабочих мест", - сообщается на официальной странице министерства в Instagram, передает ТАСС.

Власти Ставрополья поддержат новые инвестиционные проекты различными льготами и созданием инфраструктуры, - добавили в министерстве.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года объем инвестиций в экономику Ставрополья составил 100 млрд рублей, а по итогам 2020 года он превысил 200 млрд рублей: в регионе было реализовано около 40 проектов.