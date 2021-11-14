Disney+ показывает римейк "Один дома"

Римейк легендарной рождественской комедии "Один дома" Home Sweet Home Alone (2021) размещен на американском стриминговом сервисе Disney+, такое сообщение опубликовано на странице платформы в Twitter.

К двухлетию запуска Disney+ обнародовал перечень новых фильмов, которые могут посмотреть пользователи, и первым номером идет именно римейк "Один дома".

"Может быть, день рождения у нас, но мы приготовили подарки вам", - цитирует сообщение ТАСС.

Как следует из опубликованного ранее трейлера, родители 10-летнего мальчика, которого сыграл Арчи Йетс, уезжают в отпуск в Японию, случайно оставив его одного дома. Сначала он наслаждается одиночеством, но затем приходят грабители, чьи образы воплотили Роб Делани и Элли Кемпер.

Напомним, Disney+ недоступен в РФ.