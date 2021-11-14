В "Городе спорта" Краснодара появятся новые спортивные объекты

Краснодарский "Город спорта" пополнится новыми десятками спортивных объектов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, к уже существующим "Баскет-холлу" и Ледовому дворцу прибавится комплекс водных видов спорта, академия тенниса, спортивная школа-интернат на 500 мест, дворец самбо, медицинский центр и еще несколько стадионов.

"Город спорта" сможет принимать соревнования краевых, федеральных и международных уровней. Это настоящая школа мастерства, которая позволит вывести развитие спорта в крае на новый уровень. Мы утвердили схему размещения объектов, сейчас разработали концепцию благоустройства территории с аллеей спортивной славы и парком", - приводит слова регионального лидера пресс-служба администрации Краснодарского края.

В настоящее время площадь "Города спорта" сейчас составляет почти 36 га.