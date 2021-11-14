Жители КЧР примут участие в конкурсе национального косплея

В Карачаево-Черкесии стартовал онлайн-конкурс этнического косплея, сообщает пресс-служба музея-заповедника региона.

Участники конкурса должны воссоздать образ по исторической фотографии жителей республики XIX века и опубликовать свой снимок в Instagram с хештегом #яэкспонат09. Фото можно найти самостоятельно или выбрать из предложенных музеем.

Лучшие фотографии появятся на страницах музея-заповедника, Ассоциации блогеров КЧР и на сайте PRO.Культура.рф.