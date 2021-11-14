В СКФО сегодня писали "Географический диктант"

Сегодня в регионах Северного Кавказа прошла Всероссийская акция "Географический диктант"

"В акции приняли участие жители одного из самых высокогорных населенных пунктов России - села Куссу Ирафского района Северной Осетии. Всего в регионе в дистанционном формате в акции приняли участие более 1,5 тыс человек", - сообщает сайт "Русского географического общества" (РГО), передает ТАСС.

В соседнем Ставропольском крае диктант прошел в смешанном формате - в дистанционном и в формате онлайн, для очного участия в акции зарегистрировалось около 10 тыс человек, - сообщает региональное министерство образования в своем аккаунте в Instagram. При этом в самом Ставрополе в акции приняли участие более 100 офицеров штаба 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), а во всех воинских частях армии диктант написали более 7 тыс военных.

Прошел диктант и в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале. В Дагестане и Астраханской области географический диктант также написали военные моряки Каспийской флотилии.

"Для диктанта в Махачкалинском и Астраханском гарнизонах было организовано более 20 площадок. Акция проводилась не только на специальных площадках и в аудиториях, а также в кают-компаниях ракетных кораблей", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Географический диктант" сегодня проходил уже в седьмой раз в трех форматах: в очном, дистанционном и онлайн, к нему подключились более 8,7 тыс площадок в 120 странах.