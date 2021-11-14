На Кубани тушат природный пожар между Джубгой и Новомихайловском

Кубанские огнеборцы тушат природный пожар на площади 2,9 га, - сообщает оперштаб регионального управления МЧС.

Огонь вспыхнул сегодня, 14 ноября, на территории Джубгского и Новомихайловского участкового лесничеств в Туапсинском районе: загорелась лесная подстилка. Расстояние до ближайшего поселения – аула Псебе – составляет 2 км, угрозы населенному пункту нет, - передает "АиФ-Юг".

Тушением пожара занимаются 38 человек и 12 единиц техники, - добавили в МЧС региона.