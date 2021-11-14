Сборная Армении по футболу проигрывает Германии в борьбе за выход в ЧМ-2022

В матче последнего тура отборочного турнира чемпионата мира сборная Армении под руководством Хоакина Капарроса в Ереване сегодня встречается с командой Германии.

После первого тайма армянская сборная проигрывает со счетом 0։3.

В составе гостей отличились полузащитник лондонского "Челси" Кай Хаверц и Илкай Гюндоган, забивший два мяча в ворота соперника. Сейчас в матче объявлен перерыв.

За Армению в сборной страны играют Станислав Бучнев, Давид Тертерян, Вараздат Ароян, Андре Калисир, Тарон Восканян, Хорен Байрамян, Соломон Удо, Эдуард Сперцян, Жирайр Маргарян, Генрих Мхитарян, Саркис Адамян.

В составе сборной Германии - Тер Штеген, Керер, Та, Гинтер, Раум, Хавертц, Хофманн, Сане, Гюндоган, Мюллер, Нойхаус.

Напомним, матч против Германии – завершающий для сборной Армении в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. После трех побед подряд на старте группового этапа сборная Армении не одержала ни одной победы в восьми играх (две из них – товарищеские матчи).