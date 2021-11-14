На Украине панически боятся российского оружия – СМИ

Пять мощных разработок, стоящих на вооружении армии России, внушают ужас нынешнему руководству Украины в случае открытого военного конфликта, - заявил обозреватель американского журнала National Interest Марк Эпископос, перечислив основные характеристики этого вооружения.

В отличие от стран, лидирующих в военной отрасли, Украина не имеет возможностей глубокого скрытного проникновения для преодоления российских "слоев" противоракетной обороны. Поэтому автор публикации считает, что базирующиеся в Крыму подразделения системы ПРО С-400 "Триумф " представляют серьезную угрозу для военных объектов востока и центра Украины.

"Зенитно-ракетные комплексы С-400 способны поражать любые воздушные цели в центральной части Украины. Все это для нас серьезная угроза", - цитирует National Interest секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, передает РИА Новости.

Оснащенный мощным радиолокационным комплексом и разнообразным набором ракет С-400 может нацеливаться на пилотируемые самолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты на дальности до 400 километров, отметил Эпископос.

Небольшой, отсталый и устаревший авиационный боевой состав Украины из истребителей МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 не сможет успешно противостоять России в случае открытого конфликта: из всего многообразия военно-воздушных сил России обозреватель выделил "грозный истребитель" Су-35С, который значительно превосходит по своим характеристикам любой из стоящих на вооружении Киева боевых самолетов и способен наносить сокрушительные высокоточные наземные удары по ключевым украинским военным и политическим объектам благодаря большому набору ракет.

В случае, если военные действия будут разворачиваться в густонаселенной городской местности, военным не обойтись без боевых машин пехоты, и у России как раз есть отличный эффективный экземпляр БМП-3М, который может похвастаться новыми башней и системами защиты, дополнительными типами боеприпасов, а также существенным повышением огневой мощи, - уверен автор публикации.

Кроме того, у Москвы самая большая в мире танковая армия, насчитывающая 13 тыс единиц техники, ее составляют и новейшие основные боевые танки, предлагающие множество современных модернизаций: это делает их силой, с которой приходится считаться, - отмечает журналист.

Российским разработкам Эпископос противопоставил украинский танк Т-84 "Оплот-М", который представляет собой достаточно грозную машину, однако "Оплот-М" вряд ли произвели в достаточных количествах, чтобы эффективно противостоять российскому танку Т-90А и его модернизированному варианту Т-90М, - логично полагает автор.

Сильна и российская артиллерия: модернизированные 152,4-миллиметровые самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" имеют 50 зарядов и постоянную скорострельность от семи до восьми выстрелов в минуту, к тому же ​​оснащены продвинутой технологией прицеливания, позволяющей покрывать большую часть Украины, - подытожил Эпископос.