Участники движения "Сирцхвилиа" вышли поддержать Саакашвили

В центре Тбилиси перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели проходит акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, организованная движением "Сирцхвилиа" ("Стыдно"), на нее собрались несколько сотен человек.

Двумя основными требованиями митингующих является проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и перевод третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику, - передает Sputnik Грузия.

У парламента собрались члены и активисты политических партий, неправительственных организаций, актеры, певцы, которые попытаются донести до власти свой протест и требования, - поведал один из организаторов акции Нодар Рухадзе.

"Гражданское общество и политические партии призывают к досрочным, полностью пропорциональным выборам. На этих выборах мы также хорошо увидели, что "Грузинская мечта" использовала административный ресурс и все механизмы для воздействия на свободную волю граждан", - отметил Рухадзе, добавив: ситуация, которая складывается вокруг Михаила Саакашвили, показывает, что государство не заботится о жизни граждан.