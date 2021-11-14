С новой неделей в Казахстан придет усиление непогоды

С наступлением новой рабочей недели в Казахстан придут низовые метели, туман и усиление ветра, - сообщили синоптики Казгидромета.

Северо-западный циклон, быстро смещаясь через территорию Казахстана, вызовет осадки на северной половине преимущественно в виде снега, а на южной - в виде дождя. В целом на большей части страны ожидаются усиление ветра, на севере с низовой метелью, гололедом и туманом, - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

В Акмолинской, Костанайской и Актюбинской областях ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области на севере, западе в горных районах ожидается усиление ветра, который в порывах будет достигать скорости в 23 м/с, на юге и в горных районах – туман, в Восточно-Казахстанской и Жамбыльской областях к этим прогнозам добавятся низовые метели, а на севере, востоке и центре Карагандинской и в Жамбыльской областях - усиление ветра до 15-20 м/с, в порывах – до 23-28 м/с и более.

В Нур-Султане 15 выпадет будет снег. Ветер будет дуть юго-западный, его порывы будут достигать 15-18 м/с, температура воздуха в столице ночью составит 3-5 градусов мороза, днем похолодает до минус 5. В Шымкенте тоже обещают снег, но будет теплее: ночью 1-3, а днем 7-9 тепла. Снег пройдет и в Алматы. Ночью в мегаполисе около 0, днем 5-7 со знаком плюс.