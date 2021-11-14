Байдену не доверяют больше половины американцев

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена достиг нового антирекорда с момента его вступления в должность, - следует из опроса газеты Washington Post и телеканала ABC.

Как следует из опроса, не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США более половины американцев (53%), поддержали его работу лишь 41% опрошенных. Лишь чуть более трети опрошенных, 39%, позитивно оценили его работу в сфере экономики, а вот раскритиковали ее 55%. Меры нынешнего президента по борьбе с коронавирусом поддержали 47% респондентов, против выступили 49%, - передает РИА Новости.

Лишь 35% опрошенных считают, что за 10 месяцев на посту Байден достиг "многого" или "достаточно", тогда как 63% респондентов уверены: он достиг "мало" или "практически ничего".

О том, что политик выполняет предвыборные обещания, заявили лишь 31% респондентов, тогда как противоположное мнение высказали 51% опрошенных.