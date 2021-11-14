ДТП под казахстанской Успенкой унесло две жизни

Сегодня на трассе Павлодар – Успенка близ Успенки произошла страшная автоавария, в которой погибли два человека.

Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых буквально разорвало на части – еще до приезда скорой скончались два ее пассажира, мужчина и женщина 1951 года рождения, - сообщили в региональном управлении здравоохранения области, передает Sputnik Казахстан.

В центральную районную больницу Успенки были доставлены трое пострадавших в аварии: у 19-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, травматический шок, параорбитальные гематомы. У 49-летнего мужчины также предварительно перелом 5-8 ребер с обоих сторон, тупая травма живота и травматический шок. Третий пострадавший, 30-летний мужчина, госпитализирован с ушибом грудной клетки, - уточнили в ведомстве.