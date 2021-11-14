Эрдоган рассказал, что стоит за экономическими успехами Турции

За каждым успехом, достигнутым Турцией за последние 19 лет, стоят очень серьезный труд, усилия, терпение и стратегия, - заявил сегодня на мероприятии, организованном профсоюзом Memur-Sen в Конгресс-центре в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства сообщил, что гигантский мост "Чанаккале 1915" протяженностью 4 200 м будет открыт раньше 18 марта 2022 года и останется в наследие государству и народу​​​​​​, - передает турецкое информационное агентство Анадолу​.

Также президент дал высокую оценку развитию оборонной промышленности Турции, отметив, что, вопреки усилиям кругов, которые пытались поставить ее в зависимое от себя положение, "в сфере оборонной промышленности Турция вошла в число крупных держав".

Эрдоган добавил, что Турция стремится к вершине современных цивилизаций, тогда как ее оппоненты тратят энергию на то, чтобы тянуть ее за ноги вниз.