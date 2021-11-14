Власти Ирана сообщили о жертве и пострадавших в сегодняшних землетрясениях

В серии сегодняшних мощных землетрясений на Юге Ирана погиб как минимум один человек погиб и восемь получили ранения, - передает иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

Известно, что погибший скончался в результате падения столба линии электропередачи, - сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал IRIB.

Напомним, сегодня днем с интервалом в минуту в иранской провинции Хормозган недалеко от от города Бендер-Аббас произошли два мощных землетрясения магнитудой более 6,0, эпицентр которых располагался приблизительно в 60 км от города.

В регион направлены команды спасателей, - говорится в сообщении.