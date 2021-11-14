В Китае нашли коронавирус на упаковках продуктов из России

Власти северо-восточного китайского города Хэйхэ при проверке обнаружили образцы коронавируса COVID-19 на упаковке ряда товаров, импортированных из России, - говорится в сообщении городского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Накануне в ходе проверки на одном из складов города, на котором хранились импортированные из России продукты питания, на внешней упаковке нескольких товаров выявлены образцы COVID-19 – в частности, вирус обнаружен на упаковке шоколадных вафель одного из российских производителей, печенья, желейных конфет, а также сухого молока, - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Власти города уже призвали жителей, которые приобрели данную продукцию, продезинфицировать и запечатать ее, а также незамедлительно связаться с местным центром по контролю и профилактике заболеваний.