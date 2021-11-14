России проиграла Хорватии в борьбе за прямую путевку на ЧМ-2022

Заключительный тур отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии, проходивший сегодня в хорватском Сплите, закончился поражением для нашей сборной.

Встреча группы H, прошедшая на стадионе "Полюд", завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватов. Мяч в свои ворота на 81-й минуте забил российский защитник Федор Кудряшов, - передает РИА Новости.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице, а команда Хорватии с 23 очками возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

Теперь россияне сыграют в стыковых матчах за право выступить на мировом первенстве в Катаре, жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации пройдет в швейцарском Цюрихе 26 ноября.