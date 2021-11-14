Власти Украины озаботились десятками "неправильных" названий городов и сел

На Украине обнаружились еще около 20 названий населенных пунктов, которые не соответствуют нормам украинского языка, - заявил уполномоченный по его защите Тарас Креминь.

"Мы насчитали около 20 таких названий, которые не соответствуют нормам украинского языка. Среди них есть и названия улиц, площадей, скверов", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24", передает РИА Новости.

Чиновник заявил, что не требует переименовать их, а лишь "предложил общественности обратить внимание" на этот аспект.

Ранее Креминь, ссылаясь на жалобы от украинцев на названия городов и населенных пунктов, которые носят русскоязычный характер, обратился к местным властям с просьбой привести такие названия в соответствие со стандартами украинского правописания.