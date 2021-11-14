Алматы и Шымкент перешли в "зеленую" зону по коронавирусу

Серьезно улучшившаяся ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции позволила перевести в "зеленую" зону два казахстанских мегаполиса - Алматы и Шымкент, - говорится в данных Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане.

На сегодня, 14 ноября, в "красной", наиболее опасной зоне остаются Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне - Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области, - передает "АиФ-Казахстан".

В "зеленой" зоне теперь числятся Алматы, Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области, - говорится в сообщении.