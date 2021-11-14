Армянская военщина попыталась предпринять провокацию на Лачинском участке армяно-азербайджанской границы

Подразделения вооруженных сил Армении сегодня снова предприняли очередную попытку провокации с целью эскалации ситуации на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, опубликованном на его официальной странице.

С самого утра 14 ноября подразделения ВС Азербайджана наблюдали сосредоточение личного состава и техники армянских вооруженных сил в направлении Лачинского участка границы, в том числе подготовку к провокации.

"С целью пресечения возможных действий противника подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные в этом направлении, в рамках заранее разработанного плана приняли соответствующие безотлагательные меры сообразно оперативной обстановке, в результате чего военнослужащие армии противника вынужденно покинули территорию.

В настоящее время оперативная обстановка контролируется азербайджанскими войсками", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе армянская сторона также пыталась устроить провокацию, разместив на Лачинском направлении государственной границы 60 военнослужащих, однако потерпела фиаско.

Министерство обороны Азербайджана предупредило: такие провокации армянской стороны будут решительно пресекаться, а военно-политическое руководство Армении должно положить конец авантюристским выпадам.

"Провокации армянской стороны свидетельствуют о незаинтересованности Армении в делимитации и демаркации государственной границы двух стран путем переговоров", - отметили в оборонном ведомстве Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана также заявили, что вся ответственность за последствия любого противостояния на армяно-азербайджанской государственной границе будет лежать на военно-политическом руководстве Армении.