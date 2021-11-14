Власти Чечни запретили книги Медины Мирай

Книги современной писательницы Медины Мирай запретили в Чечне за аморальность и разрушение традиций и устоев, - сообщил в своем аккаунте в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Министр обратил внимание родителей на вышедшую недавно очередную часть цикла Медины Мирай "Синтонимы", в книге, по его словам, пропагандируются аморальные ценности, чуждые россиянам в целом и чеченцам в частности.

"Информация - опасное оружие против неокрепших умов. Группы экспертов распространяют среди подростков суицидальные и экстремистские идеи и вот такую аморальную литературу. Это технологии гибридной войны. Рамзан Кадыров стоит барьером против подобной нечисти", - написал Ахмед Дудаев, передает "АиФ-Ставрополье".

Серия подростковых романов Медины Мирай "Синтонимы" издательства АСТ продаются в России с маркировкой "18+", потому что в школьном фэнтези поднимаются темы травли и конфликтов в семье, также читатели обращают внимание на большое количество ошибок и слабо проработанный сюжет.