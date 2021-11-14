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Сотрудники коронавирусного госпиталя Усть-Лабинска не спасли семилетнюю девочку

Сотрудники коронавирусного госпиталя Усть-Лабинска не спасли семилетнюю девочку

В коронавирусном госпитале кубанского Усть-Лабинска 12 ноября скончалась 7-летняя девочка. 

Она была госпитализирована 10 ноября из станицы Кирпильской в тяжелом состоянии. Как сообщило издание "Усть-Лабинск Инфо", коронавирус у девочки не диагностировали, однако обнаружили у нее двустороннюю пневмонию тяжелой степени, дыхательную недостаточность, сепсис, двусторонний острый гнойный отит. Ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не смогли, - передает портал Юга.ру. 

Прокуратура Краснодарского края уже начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства смерти, а также узнать, вовремя ли девочка получила медпомощь. Экспертиза покажет, была ли она на самом деле заражена коронавирусом. 

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