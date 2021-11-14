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Российские туристы провели ноябрьские выходные на курортах Кавказа

Российские туристы провели ноябрьские выходные на курортах Кавказа

Российские туристы на минувших ноябрьских длинных выходных отдали предпочтение курортам Северного Кавказа – их количество во время ноябрьских нерабочих дней удвоилось, сообщили в руководстве АО "КСК".

С 30 октября по 7 ноября горные курорты Кавказа посетили 23 тыс туристов – вдвое больше, чем в 2020 году, и втрое больше, чем в 2019 году, а самым популярным стал "Архыз", где отдохнули 12 тыс россиян. "Эльбрус" выбрали почти 11 тыс отдыхающих, а чеченский "Ведучи" - около 500 человек, передает ТАСС. 

Напомним, минувшим летом на курортах Северного Кавказа был отмечен двукратный рост туристов.

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