Российский авиалайнер МС-21 прибыл в Дубай

Новый российский среднемагистральный авиалайнер МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14, в штатном режиме прошел перелет и тренировку в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) перед участием в выставке Dubai Airshow и показал свои возможности, - рассказал заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

"И перелетел штатно, и оттренировался штатно – самолет отработал всю свою программу на плановых режимах", - рассказал Бочаров, передает РИА Новости.

Для участия в Dubai Airshow 2021 на лайнере установлена часть салона бизнес- и эконом-класса что позволит продемонстрировать одно из преимуществ МС-21 – увеличенный проход между креслами за счет самого широкого в своем классе фюзеляжа.

Напомним, самолет МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, его разработку ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Ожидается, что первым эксплуатантом нового воздушного судна станет входящая в группу "Аэрофлот" компания "Россия".