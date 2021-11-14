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Основателя "ДагЭнерЖи" заподозрили в многомиллионных махинациях - источник

Основателя &quot;ДагЭнерЖи&quot; заподозрили в многомиллионных махинациях - источник

Дагестанские правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве основателя энергокомпаний "Электрон" и "ДагЭнерЖи" Замира Абдурагимова, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что компания "Электрон", в том числе через "ДагЭнерЖи", продает не принадлежащую им электроэнергию и собирает за это деньги. У обеих компаний нет договоров купли-продажи электроэнергии с "Россети Северный Кавказ", - передает "АиФ-Дагестан".

Как выяснили следователи, компании уже причинили "Россети Северный Кавказ" ущерб на сумму в 500 млн рублей.

Замир Абдурагимов сейчас работает советником генерального директора компании "ДагЭнерЖи", сама компания работает в штатном режиме, - добавил собеседник.   

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