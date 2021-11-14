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Борель: Евросоюзу следует продолжить диалог с Россией

Борель: Евросоюзу следует продолжить диалог с Россией

Для Евросоюза очень важно продолжение диалога Евросоюза с Москвой, - заявил сегодня в интервью газете Le Journal du Dimanche верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Россия остается нашим большим соседом, глобальным партнером по теме климатических изменений, Ирану и будущему Арктики", - сказал Борель, отметив, что он намерен продолжить разговаривать с российским руководством, передает ТАСС.

Боррель добавил, что планирует встретиться с Лавровым 2-3 декабря на министерском совещании ОБСЕ в Стокгольме.

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