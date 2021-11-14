Юг Ирана потрясли два сильных землетрясения

Сегодня днем сейсмологи зафиксировали на Юге Ирана сильное землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 15:07 мск, очаг залегал на глубине 10 км, а эпицентр землетрясения располагался в 59 км к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением в 352 тыс человек, - передает РИА Новости.

Буквально через минуту, в 15:08 мск, там же было зафиксировано еще одно, более мощное землетрясение магнитудой 6,3.

Его очаг также залегал на глубине 10 км, а эпицентр располагался в 62 км к северо-западу от Бендер-Аббаса.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.