Снег в Москве ляжет на следующих выходных

Синоптики обещают, что устойчивый снежный покров образуется в Москве и Подмосковье в конце следующей недели.

"С наступлением выходных интенсивность и продолжительность осадков преимущественно в твердой фазе увеличится, из-за чего на земле сформируется устойчивый снежный покров высотой: в Москве - до 5-6 сантиметров, в Подмосковье - от 5 до 10 сантиметров, а это климатические показатели начала первого зимнего месяца", - рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Среднесуточная температура будет держаться около нуля - от минус трех до плюс двух градусов.

При этом конец ноября может принести в столичный регион январские морозы - до минус 12-19 градусов.