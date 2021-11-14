Брат Нурмагомедова будет свидетелем по делу о наезде на полицейского

Боец ММА, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов по делу о наезде на полицейского в Каспийске будет проходить в качестве свидетеля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"После того, как доставили из Москвы в Дагестан Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова, стало известно, что Нурмагомедов будет проходить по делу о наезде на полицейского как свидетель. Идрисова отправили под домашний арест", - рассказал собеседник агентства.

Нурмагомедов и Идрисов были задержаны в Москве сразу по прилету из Дагестана, по данным следствия, по пути в аэропорт они сбили на машине сотрудника полиции на КПП "Аэропорт" города Каспийск.

В настоящее время мужчины доставлены в Дагестане.