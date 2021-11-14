В Грузии голодовку объявили девять депутатов

Девять оппозиционных депутатов в Грузии начали голодовку в поддержку экс-президента стран Михаила Саакашвили.

"Мы, девять членов парламента, решили начать голодовку с требованием перевода Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику для получения адекватных сервисов минздрава, необходимых для защиты его здоровья и жизни", - заявил Давид депутат Киркитадзе на брифинге.

Ранее сообщалось, что к голодовке присоединилась парламентарий Елене Хоштария.

Напомним, Михаил Саакашвили начал голодовку 1 октября. В настоящее время он помещен в тюремную больницу.