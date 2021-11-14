Азербайджанские военные подверглись массированному обстрелу со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщает о провокациях вооруженных сил Армении, произошедших в ночь на 14 ноября.

"С вечера 13 ноября до утра 14 ноября подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Йухары Шорджа, Зеркенд, Азизли и Джермук Басаркечярского района беспричинно периодически подвергали интенсивному обстрелу из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик, Йеллиджа и Истису Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении на официальном сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Также периодически совершался массированный обстрел азербайджанских подразделений незаконными армянские вооруженные отряды из населенного пункта Мухтаркенд на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Обстрелы велись из разнокалиберного оружия.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные меры в целях пресечения провокаций противника и проводимых им инженерных работ для укрепления боевых позиций. Потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет", - отметили в ведомстве.

В настоящее время оперативная обстановка полностью контролируется подразделениями ВС Азербайджана.