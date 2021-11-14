В Минсельхозе заверили, что дефицита продуктов в России не будет

В России не будет дефицита продуктов, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Этого (дефицита продуктов - ред.) мы не допустим", - заверил министр.

По словам Патрушева, в мире наблюдается "абсолютно нездоровая" тенденция на рынках продовольствия. "Мы живем в эпоху кризиса, цены на продукты питания растут с каждым днем, и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках", - пояснил он.

Глава Минсельхоза отметил, что в России цены относительно стабильны. "Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу. В связи с этим будем увеличивать государственную поддержку этих отраслей, в том числе будем работать с сетями", - рассказал Патрушев.