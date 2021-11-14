ВЦИОМ: 65% россиян верят, что опросы отражают реальные взгляды граждан

Опросы общественного мнения необходимы, уверены 85% россиян, в опросах отражается действительное мнение жителей, полагают 65% граждан, сообщает ВЦИОМ, пишет ТАСС.

"Абсолютное большинство россиян убеждены в том, что опросы общественного мнения нужны (85%, 5 п. п. с прошлого года), а около 42% респондентов заявляют о безусловной необходимости опросов", - отметили аналитики.

Соцопросы помогают узнать мнение граждан о положении в их городе, регионе или стране, чтобы власти могли обратить внимание на проблемы, указали 72% респондентов. По мнению 63% россиян, результаты опросов используются властями, политиками, предпринимателями для повышения эффективности своей деятельности. При этом 59% не исключают, что могут столкнуться в СМИ со сфабрикованными (манипулятивными) результатами опросов.