В Краснодаре автомобиль сбил на переходе двух школьников

В воскресенье днем в Краснодаре женщина за рулем "Ниссана" совершила наезд на двух школьников.

Авария произошла на улице Тургенева, автомобилистка проехала на красный свет и сбила на пешеходном переходе двух мальчиков, которые переходили дорогу на зеленый свет.

Дети восьми и девяти лет доставлены в больницу для осмотра.

"По факту произошедшего назначено административное расследование, на виновницу аварии наложен штраф 1000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару, пишут "Кубанские новости".