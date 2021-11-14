Грузия вдвое увеличила экспорт мандаринов

Грузия с начала этого сезона экспортировала вдвое больше мандаринов, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Минсельхоз страны.

С 1 сентября 2021 года на экспорт из Грузии ушло 478 тонн мандаринов. Стоимость экспорта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 54% - до $171 тыс.

Больше всего грузинских мандаринов этой осенью приобрела Армения - 383 т, второе место занимает Россия - 67 т.

В прошлом году Грузия отправила на экспорт 43,4 тыс т мандаринов, 71% поставок пришелся Россию.