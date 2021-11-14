Путин: Россия готова участвовать в разрешении миграционного кризиса на белорусской границе

Россия готова оказать помощь в разрешении миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС, если от нее что-то будет зависеть, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому [разрешению ситуации], если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть", - сказал российский лидер.

Он отметил, что о сложной ситуации узнал из СМИ. "О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис мы с ним дважды по телефону говорили", - рассказал президент.

Путин добавил, что есть надежда, что белорусский президент Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудят ситуацию в ближайшее время, так как многие мигранты стремятся в Германию.

По мнению российского лидера, страны Запада сами виноваты в этом кризисе. "Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", - уточнил Путин.

Огромный лагерь мигрантов образовался на границе Беларуси и ЕС, тысячи человек находятся в приграничной зоне с Польшей, периодически случаются попытки прорваться через границу. В ЕС считают, что Минск намеренно усугубляет ситуацию.