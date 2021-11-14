Сын Каддафи намерен претендовать на пост президента Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам подал заявление на участие кандидатом в выборах президента страны.

По информации ливийского телеканала Libya Alahrar, Сейф аль-Ислам "представил заявление на участие кандидатом в президентских выборах в региональную избирательную комиссию в городе Себха".

Сейф аль-Ислам Каддафи в 2018 году уже участвовал в президентских выборах. Тогда выборы были сорваны из-за наступления на Триполи войск фельдмаршала Халифы Хафтар.