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Сын Каддафи намерен претендовать на пост президента Ливии

Сын Каддафи намерен претендовать на пост президента Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам подал заявление на участие кандидатом в выборах президента страны.

По информации ливийского телеканала Libya Alahrar, Сейф аль-Ислам "представил заявление на участие кандидатом в президентских выборах в региональную избирательную комиссию в городе Себха".

Сейф аль-Ислам Каддафи в 2018 году уже  участвовал в президентских выборах. Тогда выборы были сорваны из-за  наступления на Триполи войск фельдмаршала Халифы Хафтар.

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