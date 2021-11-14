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В Грузии пройдет Международный оливковый совет

В Грузии пройдет Международный оливковый совет

114-я сессия Международного оливкового совета состоится в Грузии, мероприятие пройдут с 24 по 26 ноября.

На Совет в Грузию приедут представители 43 стран, участие в форуме примут министры сельского хозяйства стран-участниц Международного оливкового совета.

Основные мировые игроки оливкового бизнеса обсудят проблемы и возможности оливкового сектора, разработают совместный план по развитию отрасли.

Кроме того, в конце ноября в Грузии отметят Международный день оливок.

Грузия вышла на рынок оливок в 2016 году, когда в Кахети открылось первое предприятие современное по переработке оливок.

Грузинские оливки идут на экспорт в Великобританию и страны СНГ.

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